إصابة عدد من المستوطنين خلال هدم بؤرة استيطانية في الضفة (فيديوهات + صور)

ألقي القبض على أربعة مستوطنين وأصيب آخر عندما هدم ضباط شرطة الحدود الإسرائيلية والإدارة المدنية صباح اليوم الأربعاء بؤرة استيطانية "غير قانونية" في الضفة الغربية.

هدمت السلطات الإسرائيلية مبنى في بؤرة سدي يوناتان الاستيطانية يستخدمه المستوطنون المحليون لأغراض سكنية. وبحسب السكان المحليين، هدمت قوات الأمن أيضا حظيرة أغنام وصادرت أملاكا للمستوطنين.

ההרס בהתיישבות נמשך: כוחות משטרה ומנהל אזרחי מבצעים כעת הרס בגבעת שדה יונתן בבנימין.

מבנה הבחורים מפונה, דיר העיזים נהרס לחתיכות והציוד כולו מוחרם ומועלה על משאית.



ממשלת הימין שלנו כנראה שכחה בשביל מה היא נבחרה pic.twitter.com/AjdSh01YzX — אלישע ירד (@ElishaYered) September 27, 2023

وتم تصوير أحد ضباط شرطة الحدود وهو يهدد بضرب مستوطن إذا اقترب منه أثناء عملية الهدم.

מפקד הפינוי סנ"צ מיקי ביטון לאחד התושבים: "עוד פעם אחת אתה מתקרב - אני מפרק אותך על שמונה". לתושב אחר שתיעד, לעג: "תצלם, תצלם טוב" pic.twitter.com/bsWTxJ4uur — אלישע ירד (@ElishaYered) September 27, 2023

אלימות כלפי אחד העצורים pic.twitter.com/aFoaMmDFGB — אלישע ירד (@ElishaYered) September 27, 2023

وخلال عملية الإخلاء، تجمع العشرات من المستوطنات المجاورة للاحتجاج على عملية الهدم.

ونددت الجماعات اليمينية بما اعتبرته "وحشية" الشرطة أثناء عملية الهدم، حيث زعمت أن أحد المستوطنين تعرض "للضرب المبرح" على يد الشرطة.

שטח C - שני אוהלים, אחד ערבי ואחד יהודי.

נחשו את מי המנהל האזרחי יפנה? pic.twitter.com/9MXO45Yxs5 — אלישע ירד (@ElishaYered) September 27, 2023

وقال المستوطن إليشا يريد إن "حكومة اليمين تقوم بتدمير كامل للمستوطنات بينما يحتفل العرب" مضيفا: "تم انتخاب هذه الحكومة بأصوات المستوطنين من أجل وضع حد لسياسة اصطياد المستوطنات وغض الطرف عن العرب".

وأشار إلى أنه "بعد مرور عام تقريبا على تشكيل الحكومة، ما زلنا نستيقظ صباحا بعد صباح على حملات التدمير الوحشية والقاسية. كل عضو كنيست أو وزير يظل صامتا فهو متواطئ".

المصدر: "جيروزاليم بوست"