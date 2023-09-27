الهند: مستعدون للمساعدة في تجاوز الاستقطاب بين الشرق والغرب

وصف وزير خارجية الهند سوبرامانيام جايشانكار بلاده بأنها واحدة من الدول القليلة القادرة على المساعدة في التغلب على الاستقطاب بين الشرق والغرب والفجوة بين الشمال والجنوب.

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وقال جايشانكار متحدثا في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك الثلاثاء: "أحد التناقضات، والذي كان ملحوظا إلى حد بعيد في مجموعة العشرين، هو الاستقطاب المتفاقم بين الشرق والغرب، والسبب المباشر، ولكن ليس الوحيد، هو النزاع في أوكرانيا".

وتابع: "بسبب كوفيد-19 على وجه الخصوص، ولكن ليس فقط بسببه فقط، أصبح الانقسام بين الشمال والجنوب عميقا للغاية. وبرأيي نحن إحدى الدول القليلة القادرة على حل المشكلتين فعلا".

وأضاف جايشانكار: "انظروا إلى العقد الماضي، لقد انضممنا إلى عدد متزايد من المنظمات"، مشيرا إلى QUAD (الحوار الأمني ​​الرباعي الذي يجمع أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وI2U2 (إسرائيل والهند والإمارات والولايات المتحدة).

وذكر الوزير الهندي كذلك مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، مشيرا أيضا إلى عضوية الهند في عدة منظمات "أكثر محلية".

المصدر: "تاس"