أكد الصحفي، كريستيان سيجورا، في مقالته بصحيفة País أن أوكرانيا قد تواجه انقساما وفقا للسيناريو الكوري، وهذا يثير الخوف في كييف.

وكتب سيجورا: "تخشى أوكرانيا من أن يؤدي النزاع إلى تقسيم البلاد، كما حدث في شبه الجزيرة الكورية. ظهر شبح الحرب الباردة في المناظرات السياسية حول مستقبل أوكرانيا. هناك خوف من انقسام البلاد إلى قسمين".

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وأشار الكاتب إلى أن العديد من السياسيين والمحللين تحدثوا عن احتمال حدوث سيناريو كوري لأوكرانيا، ولكنه اتخذ شكلا حقيقيا هذا العام فقط.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن "الخيار الكوري يُعرض على كييف".

المصدر: نوفوستي