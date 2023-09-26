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سالدو: أوكرانيا تقوم بإجلاء السكان من مقاطعة خيرسون

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سالدو: أوكرانيا تقوم بإجلاء السكان من مقاطعة خيرسون
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو
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أعلن حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن السلطات الأوكرانية بدأت بإجلاء سكان 31 مركزا أهليا في المناطق التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية في المقاطعة.

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واتهم سالدو السلطات الأوكرانية في منشور على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، بأنها تقوم بـ "الإجلاء القسري" للسكان.

وأضاف أن تلك الأعمال "يقوم بها جهاز الأمن الأوكراني بدعم من كتيبة "تسونامي" القومية من مدينة نيكولاييف.

واتهم سالدو السلطات الأوكرانية بترويع السكان، وفصل الرجال عن عائلاتهم وإرسالهم إل المراكز العسكرية للتجنيد.

المصدر: نوفوستي

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