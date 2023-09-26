شدد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، على ضرورة وقف دعم كييف بعد تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا في كندا.

وقال فيليبو على "إكس": "دعونا لا نتسامح مع هذه الكذبة ونتوقف عن دعم الفظائع النازية التي يرتكبها نظام كييف!".

ودعا الناس إلى التوقف عن تمويل "هذا الرعب" والعمل من أجل السلام.

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وأشار إلى إن نظام فلاديمير زيلينسكي يواصل تمجيد النازيين.

وانتقد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي المفوضية الأوروبية لتمويلها نظام زيلينسكي.

وكان مجلس العموم الكندي (المجلس الأدنى في البرلمان) قد دعا الأوكراني ياروسلاف هونكا البالغ 98 عاما من العمر، المحارب السابق في الفرقة الـ 14 "غاليسيا" لقوات الـ "إس إس" لألمانيا النازية، لحضور جلسة البرلمان المكرسة لزيارة زيلينسكي.

تم تقديم المحارب السابق في القوات النازية على أنه "المناضل في سبيل استقلال أوكرانيا عن الروس في فترة الحرب العالمية الثانية"، وأكرمه النواب ورئيس وزراء كندا جاستين ترودو والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتصفيق.

واتضح لاحقا أن هونكا، كان عضوا في الفرقة التطوعية إس إس 14 "غاليسيا"، والتي لم تقاتل ضد الجيش الأحمر فحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروسيين والسلوفاكيين.

المصدر: نوفوستي