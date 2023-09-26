مخابراتي أمريكي يتهم منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض بالكذب بعد تصريحات عن بوتين

انتقد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، تصريحات منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأشار ريتر في مقابلة عبر "يوتيوب"، إلى ما قاله كيربي يوم الخميس الماضي "إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وحده من سيقرر متى يحين وقت الجلوس والتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضح ريتر أن "كيربي مخطئ للغاية ويكذب بشكل صريح، خلاصة القول هي أن الأعمال العدائية لن تنتهي عندما يريد زيلينسكي ذلك، الشيء الوحيد الذي سيتعين عليه القيام به هو التوقيع على وثيقة الاستسلام".

ووفقا له، فإن النتيجة الوحيدة للصراع في أوكرانيا لن تكون سوى النصر غير المشروط للقوات الروسية على القوات المسلحة الأوكرانية، لافتا إلى أن زيلينسكي فرض الكثير من القيود على المفاوضات مع موسكو.

وأفادت روسيا مرارا على لسان العديد من مسؤوليها باستعدادها للتفاوض إلا أن القيادة الأوكرانية فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.

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وأكد الكرملين أن الجانب الروسي لم يتخل عن مسألة التفاوض مع أوكرانيا، مشددا على أنه لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية، وأن تحقيق أهداف العملية الخاصة يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن في العام الماضي أن بلاده ترفض إجراء أي مفاوضات مع روسيا حول التسوية ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها. وتبنت أوكرنيا تشريعا خاصا بهذا الشأن في أكتوبر 2022.

المصدر: نوفوستي