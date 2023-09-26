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بايدن يفقد توازنه مجددا أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية والبيت الأبيض يصدر بيانا عن الحادثة (فيديو)

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بايدن يفقد توازنه مجددا أثناء نزوله من الطائرة الرئاسية والبيت الأبيض يصدر بيانا عن الحادثة (فيديو)
WXYZ-TV Detroit | Channel 7
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فقد الرئيس الأمريكي جو بايدن توازنه وكاد أن يسقط أثناء هبوطه على متن سلم الطائرة في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية.

ونشرت قناة "WXYZ-TV" الأمريكية لقطات نزول الرئيس الأمريكي.

وتظهر اللقطات كيف فقد بايدن توازنه، ومع ذلك، تمكن من النزول على سلم الطائرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها بايدن نفسه في مثل هذا الوضع، لذلك، تعثر ثلاث مرات أثناء صعوده على متن الطائرة في وقت سابق.

وعللت إدارة البيت الأبيض الحادث بأنه نتيجة للرياح القوية، وأكدت أن الرئيس يشعر بحالة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن لبايدن تاريخا أسود مع التعثرات، ففي أواخر عام 2021، سقط 3 مرات عندما حاول الصعود على متن الطائرة الرئاسة قبل رحلة إلى أتلانتا.

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المصدر: قناة "WXYZ-TV" الأمريكية

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