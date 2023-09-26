صحفي بريطاني يرجح تخفيف ترامب للعقوبات ضد روسيا

رجح الصحفي البريطاني جنان غانيش أن دونالد ترامب قد يخفف العقوبات ضد روسيا في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في عام 2024، بذريعة "مصالح الولايات المتحدة أولا".

وكتب غانيش في مقاله لصحيفة "فاينانشال تايمز" حول توقعاته بشأن الولاية الثانية المحتملة لترامب، أنه "تحت إدارة ترامب ستقلص الولايات المتحدة أبعاد أو شدة العقوبات ضد روسيا. وستقلص وتائر تقديم الدعم لأوكرانيا".

واعتبر أن "ذلك سيبرر بتقديم مصالح الولايات المتحدة أولا".

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وأشار إلى أن هذا الأمر" ستكون له نتائج عكسية، إذ أنه منذ حرب الخليج الأولى لم يساهم أي شيء في زيادة النفوذ الأمريكي في العالم أكثر من دعمها لأوكرانيا".

وأضاف أن "العالم يعرف الآن أنه من الممكن الحد من قدرات ثالث أقوى جيش في العالم (الإشارة إلى الجيش الروسي) لأجل غير محدد بتبرعات من ترسانة البنتاغون".

يذكر أن دونالد ترامب يتصدر استطلاعات الرأي العام في الولايات المتحدة كالشخصية الأوفر حظا للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة التي ستجري العام المقبل، وذلك على الرغم من مواجهته 4 قضايا جنائية أمام المحاكم الأمريكية، تهدده بعقوبة سجن طويلة في حال إدانته.

المصدر: "فاينانشال تايمز"