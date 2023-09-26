ألمانيا.. الشرطة تداهم منازل بكافة أنحاء البلاد للاشتباه في إيواء أصحابها مهاجرين

شارك أكثر من 350 عنصرا من الشرطة الفيدرالية الألمانية صباح الثلاثاء في حملة مداهمات استهدفت عددا من المباني في جميع أنحاء البلاد للاشتباه في إيواء مهاجرين.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المداهمات تركزت في مدن وبلدات في شمال وغرب ألمانيا وبافاريا في الجنوب أيضا.

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وقالت الشرطة إنها عثرت على أكثر من 100 سوري داخل شقق ومبان أخرى تم تفتيشها يوم الثلاثاء.

ونفذت السلطات 5 أوامر اعتقال ثلاثة منها في بلدة شتاده شمال البلاد، واثنان في بلدة غلادبيك في الغرب، حيث أشارت الشرطة الاتحادية في بيان إلى أن المعتقلين الخمسة جميعهم من طالبي اللجوء السوريين الذين يعيشون بالفعل في ألمانيا.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجرين السوريين قد دفعوا للمهربين ما يصل إلى 7000 يورو (7400 دولار) لتهريبهم إلى ألمانيا، مبينة أن المشتبه بهم اشتروا كميات من الذهب بالمال الذي حصلوا عليه من المهاجرين غير الشرعيين.

وأفادت "أ ب" بأن المحققين صادروا هواتف محمولة وبطاقات SIM وذهبا بقيمة 220 ألف يورو ومبالغ نقدية تصل إلى 16 ألف يورو.

المصدر: وكالات