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بلغاريا تخطط لإرسال صواريخ "إس-300" معطوبة إلى أوكرانيا

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بلغاريا تخطط لإرسال صواريخ
Sputnik
صواريخ إس-300 -صورة تعبيرية
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أفادت وكالة أنباء EFE اليوم الثلاثاء أن لجنة الدفاع في البرلمان البلغاري وافقت على خطة لإرسال صواريخ "إس-300" سوفيتية معطوبة إلى أوكرانيا.

والآن يجب أن تتم الموافقة على هذه الخطة من قبل البرلمان بكامل هيئته.

ومن المفترض أن يتم إرسال الصواريخ المعطوبة إلى أوكرانيا، وسيتم إصلاحها هناك.

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وأشار وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاييف، إلى أن صوفيا تعتزم إرسال الصواريخ فقط إلى كييف، وليس مجمعات "إس-300" بأكملها.

وأضاف أن الصواريخ المزمع إرسالها إلى أوكرانيا من المستحيل من الناحية الفنية إصلاحها في بلغاريا.

ويعتقد البرلمان البلغاري أن المتخصصين الأوكرانيين، على عكس البلغار، لديهم كل ما هو ضروري لإصلاحها.

ولم يتم تحديد العدد الدقيق للصواريخ التي تنوي بلغاريا إرسالها إلى أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس

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