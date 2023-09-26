وفاة حفيدة نيلسون مانديلا عن 43 عاما بعد صراع مع السرطان

غيب الموت زوليكا مانديلا، حفيدة رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا، عن عمر ناهز 43 عاما، بعد صراع مع السرطان.

وقال الناطق باسم الأسرة زويلابو مانديلا، إن الكاتبة زوليكا مانديلا نقلت الاثنين إلى المستشفى لمتابعة علاجها، مضيفا "توفيت زوليكا محاطة بأصدقائها وعائلتها".

ولفتت عائلة الحفيدة إلى أن فحوصات حديثة أجرتها زوليكا كشفت أن المرض انتشر بصورة كبيرة في عدد من أعضائها، بينها الدماغ والحبل الشوكي.

وكتبت مؤسسة نيلسون مانديلا في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل: "حزينون لوفاة الحفيدة المحبوبة لويني مانديلا وماديبا (لقب نيلسون مانديلا).

وأضافت أن جهود زوليكا في مسألة تعزيز الوعي بشأن الوقاية من السرطان والتزامها الثابت بإنهاء الشعور بالخجل المصاحب للمرض سيستمران في إلهامنا جميعا.

Sad Page 😭💔

Nelson Mandela's grand daughter Zoleka Mandela dies at 43. pic.twitter.com/eqMXQXSjQu — SiirStephenPromotes😎🇨🇲🇬🇬 (@SiirStephen) September 26, 2023

المصدر: أ ف ب