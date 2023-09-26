سفير موسكو في كندا يطلب توضيحات من مسؤولي أوتاوا بعد الفضيحة النازية في برلمانهم

أكد سفير روسيا في أوتاوا أوليغ ستيبانوف تقديم مذكرة لوزارة خارجية كندا ومكتب جاستن ترودو ورئيس مجلس العموم أنتوني روتا بعد استقبال نازي أوكراني خدم في فرقة إس إس "غاليسيا" النازية.

قال السفير ستيبانوف لوكالة أنباء "تاس": "لقد أرسلتها (مذكرة) بالأمس وتتضمن رسائل موجهة شخصيا إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس مجلس العموم".

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وأكد السفير ستيبانوف أن السفارة لم تتلق أي رد حتى الآن.

وفي وقت سابق، نشرت وكالة "أسوشيتد برس" صورا تظهر أنه خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البرلمان الكندي يوم 22 سبتمبر الجاري، استقبل المتجمعون هناك، القومي الأوكراني، ياروسلاف هونك، البالغ من العمر 98 عاما، وخدم في فرقة (إس إس غاليسيا) خلال فترة الحرب العالمية الثانية. وقد تشكلت تلك الفرقة من مجموعة من سكان غربي أوكرانيا سنة 1943.

بعدها في يوليو 1944، تم القضاء عليها بشكل شبه كامل في معركة برودي، ومن ثم تم ترميمها لاستخدامها في سلوفاكيا ويوغوسلافيا والنمسا.

وفي أبريل 1945، تم سحبها من تشكيلات قوات الأمن الخاصة، وجرت إعادة تسميتها بالفرقة الأوكرانية الأولى وأصبحت جزءا من الجيش الوطني الأوكراني. وفي مايو من العام ذاته، استسلمت للقوات البريطانية والأمريكية.

المصدر: تاس