مشاورات أمنية روسية مصرية في القاهرة حول التعاون بين البلدين في مختلف القضايا

أعلن مجلس الأمن الروسي أن مشاورات أمنية روسية مصرية جرت اليوم الثلاثاء في القاهرة، واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات الثنائية في مجال الأمن الدولي والإقليمي.

وقال المجلس في بيانه: "تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا ومصر في الصيغ الثنائية والمتعددة الأطراف. وبشكل خاص، تم تأكيد العزم على التعاون المثمر داخل مجموعة "بريكس" ومنصة الأمم المتحدة".

وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة الصحراء والساحل. كما تم التطرق إلى الوضع في أوكرانيا.

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وأشار البيان إلى أن "الطرفين أكدا التزامهما بمواصلة التعاون الحثيث وتعزيز التنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية".

وتم بحث خطط التعاون في مجال الأمن المالي، من خلال أجهزة الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون والإدارات العسكرية بالتفصيل.

وأضاف البيان: "تم التركيز على مكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وكشف قنوات تمويله، وتحديد قنوات حركة المسلحين، ومكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والتعاون في مجال أمن المعلومات الدولي، وتفاعل المراكز الوطنية للرد على الهجمات الحاسوبية".

بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى بعض مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما في ذلك في مجال الطاقة النووية والقطاع المالي والمصرفي.

وأجرى المشاورات من الجانب الروسي سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ومستشارة الرئيس المصري لشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، ومستشار رئيس الجمهورية لقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب مجدي عبد الغفار، بمشاركة رؤساء الوزارات. وإدارات البلدين. ومن الجانب الروسي، حضرها ممثلون عن مجلس الأمن، ووزارة الخارجية، وجهاز الأمن الفيدرالي، وجهاز الاستخبارات الخارجية، ووزارة الداخلية، والخدمة الفيدرالية للمراقبة المالية، و"روسآتوم"، والبنك المركزي الروسي.

المصدر: نوفوستي