اعتبر رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن من شارك في تكريم المجرم النازي في البرلمان الكندي يجب أن يعاقب جنائيا في المحاكم الدولية.

صرح فولودين بذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الدوما اليوم الثلاثاء، تعليقا على حادث وقع في البرلمان الكندي في 22 سبتمبر عندما وقفت القاعة بأكملها، بما في ذلك رئيس الوزراء الكندي ترودو والرئيس الأوكراني زيلينسكي، وصفقوا للمحارب النازي القديم ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما، والذي خدم الرايخ الثالث الألماني خلال الحرب العالمية الثانية في صفوف فرقة "غاليسيا" التابعة لقوات الأمن الخاصة "إس إس".

إقرأ المزيد

وقال فولودين: "ما فعله زيلينسكي ومن معه في البرلمان الكندي يجب أن يخضع لعقوبة جنائية. ويجب على رعاته في الخارج أن يرفعوا هذه القضايا الجنائية (بحقهم)".

وأضاف: "خلال الحرب الوطنية العظمى، قضى 27 مليون شخص نحبهم، واليوم أولئك الذين عذبوهم، وسخروا منهم، وأطلقوا النار عليهم، يتربعون على منصات القيادة ويتم تكريمهم، لذلك دعونا لا ندينهم بشدة فحسب، بل ونطالب أيضا بتقديمهم إلى العدالة".

واعتمد مجلس الدوما بالإجماع بيانا بشأن تشجيع السلطات الكندية للنازية الأوكرانية والفاشية الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك يشكل إهانة وقحة لذكرى جنود التحالف المناهض لهتلر، ووصف النواب الحادث بأنه خطوة جديدة في تحريف التاريخ وتمجيد النازية.

المصدر: RT