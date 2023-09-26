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باتروشيف: لا نرى اليوم أي آفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية

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باتروشيف: لا نرى اليوم أي آفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية
Sputnik
القاهرة
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صرح أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، بأن آفاق تسوية الأزمة الأوكرانية ليست واضحة حتى الآن.

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وأشار باتروشيف خلال المشاورات الروسية المصرية المنعقدة اليوم الثلاثاء في القاهرة، إلى أن روسيا تؤيد موقف مصر والدول الإفريقية الأخرى فيما يخص الوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأضاف في الوقت ذاته أنه "لا يرى اليوم أي آفاق لمثل هذه التسوية".

ونقلت صحيفة روسية عن باتروشيف قوله: "لن يسمح لأوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق سلام وسيستمر استخدامها كسلاح ضد روسيا".

كما عبر عن شكره للشركاء المصريين على موقفهم المتزن من الأزمة الأوكرانية، موضحا: "نرحب برفض القاهرة لنقل الأسلحة لنظام كييف. مع ذلك فإننا نفهم أن هذا القرار اتخذ بالرغم من الضغط الجدي من جانب الأمريكيين والأوروبيين".

وأكد أن روسيا تأمل بأن تواصل مصر دعم المواقف الروسية في الأمم المتحدة والمساحات الدولية الأخرى.
المصدر: تاس

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