صرح أحد رؤساء حزب "البديل من أجل ألمانيا، تينو خروبالا، أن "معارضين لسيادة الطاقة الألمانية" يقفون وراء تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2".

إقرأ المزيد

وكتب خروبالا في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "X" ("تويتر" سابقا): "منذ عام قام معارضون لسيادة الطاقة الألمانية بتفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وأضاف: "تم قطع شريان الحياة للصناعة الألمانية. ويدعو حزب "البديل من أجل ألمانيا" في البوندستاغ (البرلمان الألماني) إلى إجراء تحقيق ومعاقبة كل المسؤولين. يجب إصلاح "السيل الشمالي" فتحه وتأمينه".

وأفادت شركة "Nord Stream AG" في 27 سبتمبر عام 2022 بتسجيلها لـ "أضرار غير مسبوقة" لحقت في اليوم السابق بـ "3 خطوط لأنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي-2". وسجل علماء الزلازل السويديون وقوع انفجارين في 26 سبتمبر على خطوط الأنابيب البحرية. وفتحت النيابة العامة الروسية قضية بتهمة ارتكاب عمل إرهابي دولي بعد ذلك.

وكتب الإعلامي الأمريكي سيمور هيرش في فبراير عام 2023 أن زرع العبوات الناسفة تحت خطوط أنابيب الغاز تم في يونيو عام 2022 من قبل غواصين من البحرية الأمريكية بدعم من متخصصين نرويجيين. وفيما بعد ذكرت صحيفة "The New York Times"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن التخريب على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" كان من الممكن أن تنفذه "مجموعة موالية لأوكرانيا" تصرفت دون علم السلطات الأمريكية.



المصدر: تاس