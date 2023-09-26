الجيش الإسرائيلي: حادثا إطلاق نار في الأغوار والضفة

أفاد الجيش الإسرائيلي بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت مركبة في مفترق "حمرا" شمال أريحا بمنطقة الأغوار، اليوم الثلاثاء، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "تلقى بلاغا حول إطلاق النار من مركبة عابرة قرب مفرق حمرا بمنطقة الأغوار".

وتم استدعاء المزيد من القوات إلى المكان حيث شرعت بأعمال البحث في المنطقة، فيما أغلقت حاجز "الحمرا" والحواجز المحيطة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي تعرض موقع لقواته في ضاحية شويكة قرب طولكرم لإطلاق نار، أعقبه رد الجنود بإطلاق النار، من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

وذكر أنه جرى ضبط عدة عيارات نارية بعد أعمال بحث في المكان، فيما بدأت قوات الجيش بمطاردة منفذي العملية.

المصدر: عرب 48+ واينت