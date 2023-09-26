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لافروف: تونس في مقدمة الدول التي نتعاون معها في إفريقيا

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لافروف: تونس في مقدمة الدول التي نتعاون معها في إفريقيا
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لافروف: نتعاون مع تونس في كافة القضايا الثنائية والإقليمية

لافروف: تونس في مقدمة الدول التي نتعاون معها في إفريقيا، وقد بلغ مستوى التبادل التجاري معها 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي.

لافروف: سنزيد من استيراد المنتجات الزراعية والأنسجة والتي تستخدم على نطاق واسع من المستهلك الروسي.

لافروف: هناك آفاق واعدة في مجال الفضاء، قمنا عام 2021 بإطلاق أول قمر صناعي تونسي.

لافروف: نعمل على وصول السياحة إلى مستوى ما قبل "كوفيد-16"، حيث يبلغ تدفق السياح 600 ألف سنويا.

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