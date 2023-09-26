السيخ الكنديون ينظمون احتجاجات ضد الحكومة الهندية (فيديوهات + صور)

نظم السيخ الكنديون احتجاجات خارج البعثات الدبلوماسية الهندية، وسط خلاف بين البلدين بعد تصريح رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه قد تكون هناك صلة بين نيودلهي ومقتل داعية انفصالي للسيخ.

ووقف ترودو قبل أسبوع في البرلمان ليقول إن "وكالات الاستخبارات المحلية تلاحق بنشاط، مزاعم ذات مصداقية تربط عملاء نيودلهي بإطلاق النار على المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار (45 عاما) في يونيو"، وهو من دعاة إنشاء دولة مستقلة للسيخ باسم "خاليستان".

وأحرق حوالي 100 متظاهر في تورونتو، العلم الهندي، وضربوا قطعة من الورق المقوى لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بحذاء، كما تجمع نحو 200 متظاهر خارج قنصلية فانكوفر.

A few hundred Canadian Khalistanis protested outside Indian diplomatic missions in Ottawa, Toronto, and Vancouver.

In Toronto, the protesters burned the Indian Tricolour and hit a cardboard figure of PM Modi with shoes.

A hundred odd protesters took part in the protest at… pic.twitter.com/7b1vbemkqN — Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) September 26, 2023

وفي أوتاوا، تجمع أقل من 100 شخص أمام مكتب المفوض السامي الهندي (السفارة) في العاصمة، ولوحوا بالأعلام الصفراء التي تحمل علامة "خالستان" العالمية، في إشارة إلى دعمهم لجعل منطقة البنجاب الهندية دولة مستقلة للسيخ، وهي القضية التي دافع عنها نيجار.

Canadian Sikhs in Toronto protest outside the Indian Consulate | Shaheed Bhai Nijjar assassination by Indian Intelligence pic.twitter.com/2kuGgA7hQg — Dal Khalsa UK 🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🦅 (@DalKhalsaUK) September 26, 2023

وتضم كندا حوالي 770 ألفا من السيخ، وهو أكبر عدد من السيخ خارج ولايتهم الأصلية البنجاب. وفي السنوات الأخيرة كانت هناك العديد من المظاهرات التي أثارت غضب الهند.

ووصفت الهند مزاعم ترودو بأنها "سخيفة"، وحذرت المسافرين الأسبوع الماضي من تزايد "الأنشطة المناهضة للهند" في كندا، وحثت على "الحذر الشديد" لكنها لم تقدم أدلة أو تفاصيل عن حوادث محددة.

Happening now: Live from Consulate General of India Vancouver pic.twitter.com/9qSsdFzEuU — Sarbraj Singh Kahlon (@sarbrajskahlon) September 25, 2023

وأثارت الاتهامات الكندية ردود فعل انتقامية متبادلة، حيث قامت كل دولة بطرد دبلوماسييها وتعليق نيودلهي تأشيرات الدخول للكنديين.

وقال مصدر كبير بالحكومة الكندية لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع كندا بشأن معلومات مخابرات تشير إلى احتمال تورط عملاء هنود في قتل نيجار.

المصدر: "رويترز"