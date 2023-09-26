الصين تحذر الفلبين من القيام "باستفزازات"

حذرت بكين، مانيلا من "إثارة الاضطرابات" بعدما أعلن خفر السواحل الفلبيني إزالة حاجز عائم عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها قبالة منطقة جزيرة سكاربورو شول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين إن "الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانغيان"، مضيفا "ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل".

وأعلن خفر السواحل الفلبيني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تمكن بنجاح من إزالة حاجز عائم كان "يشكل خطرا"، وضعته الصين، مبينا أن إزالة الحاجز جاءت بأوامر من الرئيس وقوة المهمات الخاصة.

وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم، الذي يبلغ طوله 300 متر، عندما كانا يقومان بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول الجمعة الماضية.

وتزعم الصين أحقيتها في 90 في المائة من بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

المصدر: "أ ف ب" + RT