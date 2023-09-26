كييف تزعم أنها لن نستخدم صواريخ ATACMS لضرب أراضي روسيا

زعم أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، بأن قوات بلاده لن تستخدم صواريخ ATACMS التكتيكية لضرب الأراضي الروسية.

وقال في مقابلة مع صحيفة ABC: "ليدنا رغبة عارمة بالحصول على هذه الصواريخ. سيتم استخدام نظام ATACMS حصرا لحماية أراضي أوكرانيا. لن نستخدمها لضرب الأراضي الروسية، لدينا اتفاقيات بشأن هذه المسألة مع شركائنا".

في 22 سبتمبر، أفادت محطة "إن بي سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد فلاديمير زيلينسكي بتسليم كييف مجموعة صغيرة من صواريخ ATACMS التكتيكية.

ومن جانبها قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في وقت لاحق، إن الإدارة الأمريكية لا تستبعد إمكانية نقل ATACMS إلى أوكرانيا في المستقبل، لكن ليس لديها تأكيد للبيانات الصحفية الأمريكية حول التسليم الوشيك لمثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس