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خفر السواحل الفلبيني يزيل حاجزا عائما في بحر الصين الجنوبي (فيديو)

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خفر السواحل الفلبيني يزيل حاجزا عائما في بحر الصين الجنوبي (فيديو)
AP
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أزالت الفلبين حواجز عائمة في بحر الصين الجنوبي، زاعمة أن خفر السواحل الصيني أقامها بشكل غير قانوني في منطقة متنازع عليها قبالة منطقة جزيرة سكاربورو شول.

وأعلن خفر السواحل الفلبيني أنه تمكن بنجاح من إزالة حاجز عائم كان "يشكل خطرا"، وضعته الصين، مبينا أن إزالة الحاجز جاءت بأوامر من الرئيس وقوة المهمات الخاصة.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن المتحدث باسم خفر السواحل الكومودور جاي تارييلا قوله: "لقد أدى الحاجز إلى عرقلة الملاحة في انتهاك واضح للقانون الدولي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في بكين، أمس الاثنين، إن "جزيرة سكاربورو شول، هي بشكل مشروع من الأراضي الصينية"، وأضاف أن "سفينة لهيئة مصايد الأسماك والموارد المائية الفلبينية، حاولت دخول الجزيرة المرجانية يوم الجمعة الماضي، من دون إذن الصين، واعترضت السلطات الصينية القارب حسب القانون".

وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم، الذي يبلغ طوله 300 متر، عندما كانا يقومان بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول الجمعة الماضية.

وتزعم الصين أحقيتها في 90 في المائة من بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

المصدر: RT + وكالات

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