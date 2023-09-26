خفر السواحل الفلبيني يزيل حاجزا عائما في بحر الصين الجنوبي (فيديو)

أزالت الفلبين حواجز عائمة في بحر الصين الجنوبي، زاعمة أن خفر السواحل الصيني أقامها بشكل غير قانوني في منطقة متنازع عليها قبالة منطقة جزيرة سكاربورو شول.

وأعلن خفر السواحل الفلبيني أنه تمكن بنجاح من إزالة حاجز عائم كان "يشكل خطرا"، وضعته الصين، مبينا أن إزالة الحاجز جاءت بأوامر من الرئيس وقوة المهمات الخاصة.

ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" عن المتحدث باسم خفر السواحل الكومودور جاي تارييلا قوله: "لقد أدى الحاجز إلى عرقلة الملاحة في انتهاك واضح للقانون الدولي".

The Philippine Coast Guard says they’ve removed the barrier at the entrance of Scarborough Shoal I saw last week. Aside from one anchor recovered by a PCG personnel, its unknown what happened to the 300 meter bouy. pic.twitter.com/X7B3KIgvIs — Raffy Tima (@raffytima) September 26, 2023

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في بكين، أمس الاثنين، إن "جزيرة سكاربورو شول، هي بشكل مشروع من الأراضي الصينية"، وأضاف أن "سفينة لهيئة مصايد الأسماك والموارد المائية الفلبينية، حاولت دخول الجزيرة المرجانية يوم الجمعة الماضي، من دون إذن الصين، واعترضت السلطات الصينية القارب حسب القانون".

The Philippine Coast Guard removed the floating barrier installed by the China Coast Guard at the Bajo De Masinloc Scarborough Shoal.



PCG says the barrier posed a hazard to navigation and hinders the fishing and livelihood of Filipino fisherfolk at the area.



📸@coastguardphpic.twitter.com/xQbX22dYlM — Jacque Manabat (@jacquemanabat) September 25, 2023

وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية ومكتب المصادر والموارد المائية قد اكتشفا الحاجز العائم، الذي يبلغ طوله 300 متر، عندما كانا يقومان بدورية بحرية اعتيادية في محيط منطقة سكاربورو شول الجمعة الماضية.

وتزعم الصين أحقيتها في 90 في المائة من بحر الصين الجنوبي، بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

المصدر: RT + وكالات