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مصدر: سفينة حاويات روسية تطلب المساعدة في تركيا

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مصدر: سفينة حاويات روسية تطلب المساعدة في تركيا
AP
أرشيف
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أفاد مصدر في المديرية العامة لخفر السواحل التركي بأن سفينة حاويات روسية طلبت المساعدة من خفر السواحل التركي في البحر الأسود بسبب مشكلة في المحرك.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "طلبت سفينة الحاويات "Ascalon"، التي كانت في طريقها من توزلا إلى روسيا تحت العلم الروسي، المساعدة بسبب مشكلة في المحرك في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي وهي على بعد 35 ميلا من الساحل".

وأضاف أن قاطرة تابعة لخفر السواحل التركي وصلت إلى موقع تواجد السفينة بحلول الساعة 08:10، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

المصدر: نوفوستي

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