مصدر: سفينة حاويات روسية تطلب المساعدة في تركيا

أفاد مصدر في المديرية العامة لخفر السواحل التركي بأن سفينة حاويات روسية طلبت المساعدة من خفر السواحل التركي في البحر الأسود بسبب مشكلة في المحرك.

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وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "طلبت سفينة الحاويات "Ascalon"، التي كانت في طريقها من توزلا إلى روسيا تحت العلم الروسي، المساعدة بسبب مشكلة في المحرك في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي وهي على بعد 35 ميلا من الساحل".

وأضاف أن قاطرة تابعة لخفر السواحل التركي وصلت إلى موقع تواجد السفينة بحلول الساعة 08:10، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

المصدر: نوفوستي