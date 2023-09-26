انفجارات في مقاطعة أوديسا ومناطق أوكرانية أخرى

أفادت سلطات مقاطعة أوديسا الأوكرانية بتضرر مواقع للبنية التحتية في منطقة إسماعيل جراء هجوم بمسيرات فجر اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في أوديسا أوليغ كيبر إنه نتيجة الانفجارات وقعت أضرار بمعبر ومستودعات، ونحو 30 شاحنة، فيما اشتعلت النيران في 6 من الشاحنات.

وأفادت سلطات مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بوقوع انفجار صباح اليوم، مشيرة إلى إصابة إحدى المؤسسات الإنتاجية في المدينة.

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وأعلنت السلطات في مقاطعة تشيركاسي (وسط) صباح اليوم عن إصابة موقع للبنية التحتية نتيجة القصف، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع ضحايا، حسب المعلومات الأولية.

وفي مدينة نيكولايف تضرر موقع للبنية التحتية على أطراف المدينة بعد إصابته بضربة صاروخية مساء أمس الاثنين، حسبما أعلن رئيس الإدارة العسكرية للمقاطعة فيتالي كيم.

وكانت القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث تستهدف الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: وكالات