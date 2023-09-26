الوكالة الدولية للطاقة: حصر الاحترار بـ 1,5 درجة مئوية لا يزال ممكنا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء، أن حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية لا يزال ممكنا بفضل ازدهار الطاقة النظيفة في العالم.

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ورأت الوكالة في تقرير جديد أن الازدهار السريع للطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية في السنتين الأخيرتين يسمح بالمحافظة على أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا والمتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1,5 درجة مئوية.

وقالت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن "قطاع الطاقة يتطور أسرع مما يظن كثيرون لكن لا يزال أمامنا عمل كثير والوقت يداهم".

ودعت الوكالة الدول إلى تسريع جهودها وتعزيز سياساتها العامة لاحتواء الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بحقبة ما قبل الثورة الصناعية.

المصدر: أ ف ب