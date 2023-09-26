قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن رفض الخارجية الأمريكية إدانة تكريم البرلمان الكندي للنازي الأوكراني العجوز، وقاحة وإهانة لذكرى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف السفير: "رد الفعل المبهم من جانب السكرتير الصحفي للخارجية على ظهور رجل من قوات "إس إس" النازية في أعلى هيئة تشريعية لأحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة، يبدو وقحا جدا، نظرا لتظاهر الإدارة الأمريكية بالاهتمام المتزايد بقضايا حقوق الإنسان ومكافحة معاداة السامية. إن رفض إدانة تهجمات النازيين الجدد في البرلمان الكندي، يدنس ذكرى ملايين البشر العاديين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العالمية الثانية. هذه خيانة لذكرى الجنود والضباط الأمريكيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقلال الولايات المتحدة".

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وأشار السفير إلى أنه لا يجوز بعد ذلك التعجب من منح جائزة الخارجية الأمريكية "للنساء الأجنبيات الشجاعات" من يد وزير الخارجية بلينكن للمدعوة "تايرا" سيئة السمعة - المجرمة يوليا بايفسكايا المتورطة في اختطاف الأطفال في ماريوبول بعد قتل عائلاتهم.

وذكر السفير الروسي، أن السلطات الأمريكية تمنع في نفس الوقت العاملين في السفارة الروسية بواشنطن، من إقامة حفل وضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينغتون تخليدا لذكرى النضال المشترك بين الجنود السوفييت والأمريكيين ضد النازية.

وقال: "تظهر النخبة السياسية الأمريكية بشكل عام اللامبالاة عندما يتعلق الأمر بالنازية في أوكرانيا. وهي تغاضت عن الانتقام الوحشي ضد معارضي انقلاب 2014 في أوديسا، ولا تعارض بتاتا افتتاح تماثيل ونصب تذكارية في الولايات المتحدة تكريما لقادة القومية الأوكرانية الذين تعاونوا مع هتلر. لا شك في أن إحجام واشنطن الرسمية عن انتقاد ما جرى في برلمان كندا يكشف استعدادها لدعم الذين، بجرائمهم الماضية، يلهمون رعاع النازيين الجدد الحاليين في كييف للقتال ضد شعبهم وتدمير كل ما هو روسي. لا يجوز بتاتا إعادة كتابة تاريخ الحرب العالمية الثانية. يجب كبح الطاعون البني وهو بالضبط ما يفعله الجيش الروسي في إطار العملية العسكرية الخاصة".

المصدر: تاس