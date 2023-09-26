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الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارة كوبا بواشنطن

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الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارة كوبا بواشنطن
AP Susan Walsh
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة تدين الهجوم على سفارة كوبا بواشنطن الذي وقع يوم الأحد.

وقال ساليفان في بيان له، يوم الاثنين، إن "الهجمات على المواقع الدبلوماسية غير مقبولة. ونحن على اتصال بممثلي السفارة والأجهزة الأمنية لضمان التحقيق اللازم في الوقت المناسب، وكذلك لعرض دعمنا للجهود المستقبلية لحماية البعثة الدبلوماسية".

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وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا أن السفارة الكوبية بواشنطن تعرضت لهجوم بزجاجات مولوتوف، نفذه شخص مجهول. وأكد الوزير عدم إصابة أحد بأذى بنتيجة الهجوم.

ودان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الهجوم على السفارة، ودعا السلطات الأمريكية للتحقيق في الحادث.

المصدر: نوفوستي

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