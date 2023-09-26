إنجاز المغرب في كأس العالم وحقوق المرأة يثيران جدلا كبيرا في "اختبار ماستر" بالرباط

أثار امتحان ماستر العلوم الإدارية والمالية الكتابي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط جدلا كبيرا، حيث اعتبر الطلبة أنه لا يتناسب مع التخصص المذكور.

واختار واضعو الأسئلة الموضوع التالي: "اقترن الإنجاز التاريخي للمغرب في كأس العالم لكرة القدم بالاحتفاء بالمرأة والتأكيد على إنصافها اجتماعيا ومناصفتها عمليا وتمكينها اقتصاديا، كلبنة أساسية في البناء المجتمعي المتوازن والدفع بمسلسل التنمية المستدامة/ حلل وناقش من زوايا قانونية ومرفقية ومالية".

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وتساءل بعض المعلقين عن "علاقة العلوم الإدارية والمالية بكأس العالم، وعلاقة الأخير بمناصفة المرأة؟".

واعتبر البعض من المدافعين عن السؤال أنه "يجسد الغاية الحقيقية من الماستر بملامسته قدرة المترشح على التفكير والتحليل ومساءلة المواضيع".

واعتبر آخرون أن "السؤال يعكس واقع التعليم العالي بالمغرب، ويكرس فشل الجامعة المغربية"، وفقا لهم.

المصدر: هسبرس