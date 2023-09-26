بريطانيا.. مطار لندن غاتويك يقلص عملياته بسبب الإجازات المرضية في برج المراقبة

قال مطار لندن غاتويك إنه سيقلص طاقته الاستيعابية مؤقتا إلى 800 رحلة يوميا بعدما تسبب تزايد عدد الإجازات المرضية في وحدة التحكم ببرج المراقبة في حدوث اضطرابات في العمليات يوم الأحد.

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ويأتي وضع حد أقصى للعمليات والذي بدأ اعتبارا من الاثنين ويستمر حتى أول أكتوبر المقبل، من أجل التعامل مع تراجع عدد العاملين بنسبة 30% في برج المراقبة التابع لوحدة مراقبة الحركة الجوية بشركة "ناتس" لأسباب طبية مختلفة، بما في ذلك فيروس كوفيد-19، وفقا للشركة.

وكان غاتويك قد تعرض بالفعل لاضطرابات يوم الأحد بسبب زيادة الإجازات المرضية.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن ستيوارت وينغيت، الرئيس التنفيذي لمطار لندن غاتويك قوله في بيان "لقد كان هذا قرارا صعبا، ولكن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يعني أن شركات الطيران العاملة لدينا يمكنها الطيران وفقا لبرامج طيران موثوقة".

وأضاف ستيوارت وينغيت "هذا القرا يمنح الركاب مزيدا من اليقين بأنهم لن يواجهوا إلغاءات في اللحظة الأخيرة".

المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"