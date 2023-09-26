ترامب ممنوع من شراء مسدس غلوك نُقشت عليه صورته لهذا السبب! (فيديو+صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعية مشاهد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتجول داخل متجر للأسلحة في ولاية كارولينا الجنوبية.

وأعرب الرئيس الأمريكي السابق عن رغبته بشراء مسدس غلوك نُقشت عليه صورة وجهه، وقال: "يجب أن أحصل على واحد".

وتحظر القوانين الفيدرالية بيع الأسلحة النارية لأي شخص متهم بارتكاب جناية - كما هو حال الرئيس الأمريكي السابق حاليا.

المصدر: وكالات