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مصرع 7 أشخاص وفقدان 9 إثر فيضان نهر في المكسيك

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مصرع 7 أشخاص وفقدان 9 إثر فيضان نهر في المكسيك
Globallookpress El Universal/ZUMAPRESS.com
صورة من الأرشيف
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لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم، واعتبر 9 آخرون في عداد المفقودين في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك، الإثنين، إثر فيضان نهر جراء هطول أمطار غزيرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مدير الحماية المدنية في الولاية، خوان إغناسيو أرويو فيراستيغوي، قوله إن "أمطارا غزيرة هطلت بين الساعة الخامسة صباحا (الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينيتش) والسابعة صباحا (الساعة 13 بتوقيت غرينيتش)".

وأكد أن "هناك 9 أشخاص في عداد المفقودين و7 قتلى"، مشيرا إلى أن هذه حصيلة أولية.

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وأضاف أن حوالي 100 من عناصر الإنقاذ يبحثون عن المفقودين.

وأدى هطول الأمطار إلى فيضان نهر إل كانغريخو الذي غمرت مياهه المنازل في بلدة أوتلان حيث يعيش حوالي 60 ألف نسمة.

وهطلت كميات ضخمة من الأمطار فوق سلسلة جبال سان خوان كاكوما، مما أدى لفيضان النهر بصورة مفاجئة.

وتمّ العثور على جثث بعض الضحايا على بعد أكثر من 6 كيلومترات من حيث كانوا.

المصدر: فرانس برس

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