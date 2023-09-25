السلطات المكسيكية تتحرك بعد اختفاء شابين مصريين في ظروف غامضة

حذر مكتب النائب العام بولاية سونورا في المكسيك من خطر يحدق بمراهقين مصريين اختفى أثرهما يوم الخميس الماضي، كما أصدرت السلطات تنبيها في محاولة لتسريع عملية البحث وتحديد موقعهما.

وذكرت مواقع إخبارية مكسيكية أن المراهقين شوهدا آخر مرة في مدينة هيرموسيلو الواقعة في منطقة موصوفة بخطيرة في وسط المكسيك.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المختفيين هما نعوم لبيب عبد الملك، البالغ 15 عاما، فيما الثاني يكبره بعامين واسمه إسحاق نسيم الكاس عبد المسيح "، ونظرا لخطورة المنطقة عليهما فقد أصدرت السلطات تنبيها في محاولة لتسريع عملية البحث وتحديد موقع المراهقين.

🚨SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE LOS ADOLESCENTES KEROLLOS NAOUM LABIB ABDELMALAK y ISHAK NESSIM ELKESS ABDEMASSIH de 15 y 17 años de edad. Desaparecieron el 22 de septiembre del presente año, en Hermosillo, Sonora.🚨



✨De antemano, muchas gracias… pic.twitter.com/1bofnOpiE0 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) September 24, 2023

ووفقا لما ورد في بيان رسمي بشأنهما، بسبب عدم وجود معلومات حتى الآن عن مكان وجودهما، يرى مكتب المدعي العام أن "السلامة الجسدية لكلا الشابين قد تكون في خطر".

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات