صحيفة "حريت" مقتل امرأة روسية في تركيا على يد شاب سوري

أفادت صحيفة "حريت" التركية بمقتل امرأة روسية في مدينة أرضروم التركية بقطعة زجاج، قيل إن الجاني رجل سوري.

ووفقا للصحيفة، وقع الحادث في الـ20 من سبتمبر الجاري، في منطقة ياكوتي شمال المدينة، حيث تعرفت المواطنة الروسية المدعوة أناستاسيا إميليانوفا والبالغة من العمر 32 عاما على المواطن السوري المدعو "نزار أ" البالغ من العمر 29 عاما، والذي كان يعمل باريستا في أحد المقاهي، قبل ثمانية أشهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي".

في ليلة القتل، طلب الرجل المساعدة من جيران إيميليانوفا، الذين اتصلوا بالشرطة وسيارة الإسعاف، وأكد الأطباء في مكان الحادث وفاة الفتاة بسبب فقدان الدم.

وأضافت الصحيفة "خلال التحقيق، ادعى نزار أ. في البداية أن إيميليانوفا جرحت ساقها بطاولة زجاجية بسبب خلاف دب بينهما خلال الحديث، إلا أنه عاد واعترف في وقت لاحق بذنبه وأقر بأنه هو من جرحها بقطعة الزجاج".

تم اعتقال السوري من قبل الشرطة وستتم محاكمته، بينما قال سكان المنزل إنهم رأوه لأول مرة، كما قال صاحب الشقة إن إميليانوفا استأجرت الشقة بمفردها.

المصدر: نوفوستي