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استخباراتي أمريكي: كييف مجبرة على التخلي عن 4 مقاطعات لإبرام اتفاق سلام مع روسيا

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استخباراتي أمريكي: كييف مجبرة على التخلي عن 4 مقاطعات لإبرام اتفاق سلام مع روسيا
Globallookpress Oleksii Chumachenko
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أكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون، أنه سيتعين على أوكرانيا التخلي عن مقاطعات خيرسون وزابوروجيه ودونيتسك ولوغانسك لإبرام اتفاق سلام مع روسيا.

وقال الخبير إن "الطريقة الوحيدة لإنهاء كل شيء هي الاستسلام غير المشروط لأوكرانيا".

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وأكد أن روسيا لن تتخلى عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكييف ليست في وضع يسمح لها بإملاء أي شروط على موسكو.

وشدد على أنه "لن يعود أي من هذه المقاطعات أبدا، ونقطة".

وأكد أنه إذا رفضت القوات الأوكرانية الاستسلام، فإن الجيش الروسي سوف يستنزفها ويحمي أراضيه.

المصدر: نوفوستي

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