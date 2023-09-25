مستشار سابق للبنتاغون: روسيا قادرة على تدمير المطارات العسكرية في غرب أوكرانيا

أكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات الروسية يمكنها تدمير المطارات التي تقلع منها مقاتلات "سو-24" في غرب أوكرانيا.

وأشار إلى أن مقاتلات "سو-24" التي أطلقت صواريخ "ستورم شادو" أقلعت من مطارات في غرب أوكرانيا.

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وأضاف: "هناك العديد من هذه المطارات في غرب أوكرانيا. وأنا متأكد من أن الروس الآن يراقبون كل هذه المطارات".

وأكد أن الجيش الأوكراني سيجد في مرحلة ما أن البنية التحتية للطيران العسكري قد تبخرت بالكامل، لأن القوات الجوية الروسية ستدمرها.

وشنت القوات الأوكرانية، بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما صاروخيا على مقر أسطول البحر الأسود في سيفاستبول بجمهورية القرم.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن مصدر في القوات الأوكرانية أن كييف استخدمت صواريخ "ستورم شادو" البريطانية لمهاجمة مقر أسطول البحر الأسود في مدينة سيفاستبول بجمهورية القرم الروسية

المصدر: RT