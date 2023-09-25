إثيوبيا تمنع المسافرين جوا من اصطحاب القهوة بأي شكل أو كمية

حظرت السلطات الإثيوبية، اليوم الاثنين وبشكل مؤقت المسافرين جوا من تصدير القهوة الإثيوبية من البلاد بأي شكل وبأي كمية.

وأصدرت الدبلوماسية الروسية في إثيوبيا بيانا رسميا عبر "تلغرام" حذرت فيه المواطنين الروس العائدين إلى أرض الوطن من اصطحاب القهوة الإثيوبية

وجاء في البيان: "نظرا لإدخال إجراءات جديدة من قبل سلطات الجمارك الإثيوبية، فإن تصدير البن الإثيوبي من قبل ركاب الطائرات بأي شكل وبأي كميات محظور مؤقتا، وعند التخطيط للرحلات وبهدف تجنب المواقف غير السارة في المطار الإثيوبي، ننصحك بأخذ هذه المعلومات في الاعتبار".

وتعتبر القهوة من المحاصيل الرئيسية للتصدير في إثيوبيا، ووفقا لمنظمة البن الدولية، فإن إثيوبيا هي الرائدة بين الدول الإفريقية في مجال إنتاج البن وتحتل المرتبة الخامسة في العالم في هذا المؤشر، بعد البرازيل وفيتنام وكولومبيا وإندونيسيا.

المصدر: تاس