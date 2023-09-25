أردوغان يشيد بالعلاقات التركية الأذرية ويؤكد أن خط أنابيب "إغدير-ناخيتشيفان" سيمد أوروبا بالغاز

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، بمستوى العلاقات التركية الأذرية واصفا إياها بالاستثنائية.

وأكد أردوعان خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعه بنظيره الأذري إهام علييف، على استثنائية العلاقات التركية الأذرية، قائلا: "علاقات تركيا وأذربيجان استثنائية، ولا مثيل لها في العالم بأسره، ونواصل تطوير علاقاتنا في جميع المجالات، تحت شعار (شعب واحد في بلدين) ".

وأعرب أردوغان عن أمله في إحلال السلام في إقليم قره باغ الجبلي بأسرع وقت ممكن، عقب انطلاق العملية الاذرية الناجحة.

وشدد على أن أذربيجان اضطرت إلى تنفيذ عملية خاصة لمكافحة الإرهاب في قره باغ.

وتابع: "للأسف، لم يتم فعل أي شيء للاستجابة لمخاوف أذربيجان المشروعة في قره باغ، ولهذا السبب اضطرت إلى تنفيذ عملية خاصة، وبهذا الانتصار فتحت أذربيجان فرصة التطبيع الكامل في المنطقة، وأنا مقتنع بأن هذا الاحتمال يحتاج إلى تحليل، ونتوقع من أرمينيا أن تستجيب ليد السلام الممدودة إليها وتتخذ خطوات صادقة".

وتطرق أردوغان في كلتمه إلى الجانب الاقتصادي، قائلا: "إن خط أنابيب الغاز "إغدير-ناخيتشيفان" الذي وضع أساسه بالشراكة مع الرئيس الأذري إلهام علييف، سيسهم في تزويد أوروبا بحاجتها من موارد الطاقة.

وأضاف "أن مشروع خط أنابيب الغاز إغدير-ناخيتشيفان الذي أطلقناه سيعزز تعاوننا مع أذربيجان في قطاع الطاقة وسيساهم أيضا في توريد الغاز إلى أوروبا".

المصدر: تاس + RT