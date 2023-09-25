مصدر تركي يعلق على لقاء محتمل يجمع بوتين وأردوغان وعلييف وباشينيان

لم تتحدد ملامح عقد لقاء محتمل بين قادة روسيا وتركيا وأرمينيا وأذربيجان بعد، ولا يزال اللقاء ينتظر توافقا من جميع الأطراف، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصدر دبلوماسي تركي.

وفي وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه اقترح عقد اجتماع رباعي لزعماء روسيا وتركيا وأذربيجان وأرمينيا، لكن أنقرة لم تتلق حتى الآن ردا على الاقتراح. وذكر أردوغان أنه يعتزم مناقشة الموضوع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقائهما في نخجوان اليوم الاثنين.

وقال مصدر لوكالة "نوفوستي": "من أجل تحديد موعد ومكان (الاجتماع)، نحتاج أولا إلى إجماع جميع الأطراف على مبادرتنا المقترحة. حتى الآن تبقى المسألة بمثابة اقتراح، وليس هناك تفاصيل محددة".

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وأضاف المصدر أنه "ليس هناك مناقشات حول مبادرة أنقرة بعد، لكن هناك خطط لإطلاقها"، دون أن يذكر أي مواعيد لذلك.

والثلاثاء الماضي، قالت الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلق بعد أي اتصال من تركيا حول عقد اجتماع رباعي لبحث مسألة إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي شأن الجهود الدبلوماسية لمعالجة الوضع في قره بباغ والمنطقة أيضا، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين بأنه لا توجد هناك حتى الآن أي خطط ملموسة حول اجتماع ثلاثي محتمل بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وكان مجلس الأمن في أرمينيا أعلن الأحد أن سكرتيره أرمين غريغوريان سيلتقي في بروكسل الثلاثاء مساعد رئيس أذربيجان حكمت حاجييف، للتحضير للمفاوضات بين زعيمي الدولتين، والتي ستجرى في 5 أكتوبر المقبل في مدينة غرناطة الإسبانية.

المصدر: "نوفوستي"