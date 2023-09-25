وزير: بولندا يمكنها الاستغناء عن الصداقة مع  أوكرانيا

قال مارتشين بيشيداتش وزير شؤون الرئاسة البولندية، إن بلاده لا تنوي إرغام أوكرانيا على بناء علاقات ثنائية طيبة، وهي تستطيع بكل هدوء الاستغناء عن الصداقة معها.

وأضاف: "يجب على أوكرانيا أن تفهم أنه من مصلحتنا جميعا ألا نسمح لأنفسنا بالانقسام، لأن موسكو وحدها المستفيدة من ذلك. ومع ذلك، بالطبع، يمكننا القبول إذا كانت أوكرانيا لا تريد ولا تسعى إلى أن تكون صديقة لبولندا. نحن في حلف شمال الأطلسي، ولدينا جيش قوي، ونحن في الاتحاد الأوروبي، ولدينا دولة تعمل بشكل جيد. إن أوكرانيا تمر بمتاعب الآن، ويتعين عليها أن تضمن دعم بولندا لها. إذا لم يكن الأمر كذلك، ليست هناك حاجة لإجبارها".

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ونصح الوزير، الجميع بعدم وصف ما يحدث بين وارسو وكييف، بالنزاع.

وقال: "هذا تقييم غير مقبول وغير عادل من الجانب الأوكران وسلوك يصعب فهمه". وافترض الوزير بأن البزنس والفروق الدقيقة في السياسة الداخلية ومزاج النخب، هو الذي تسبب ببرود العلاقات بين الجانبين.

وتابع الوزير البولندي القول: "ربما يتعرض فلاديمير زيلينسكي لظروف اقتصادية داخلية مختلفة. وربما تكون هناك شركات يمكنها ممارسة الضغوط بطرق مختلفة أو توقع شيء ما".

وفي الآونة الأخيرة، توترت العلاقة بين كييف ووارسو وتبادل الجانبان التصريحات القاسية التي تحولت إلى تهديدات. وكان حجر العثرة هو مسألة توريد المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.

واتخذت بولندا، مع عدد من الدول، تدابير لمنع الأسعار في السوق المحلية من الانهيار بسبب تدفق الحبوب الأوكرانية. ولكن قضية الصادرات الزراعية تعتبر بالنسبة لكييف، مشكلة حادة جدا.

المصدر: تاس