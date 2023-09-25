الدفاع الروسية: استهدفنا ليلا مراكز لانتشار المرتزقة الأجانب وتدريب المخربين الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها شنت ضربات مكثفة الليلة الماضية على نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية للجيش الأوكراني.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وبطائرات بدون طيار ضاربة لنقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدة أن "كل المواقع تمت إصابتها والضربات حققت هدفها".

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وحسب بيانات الدفاع الروسية، فقد بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 840 فردا بين قتيل وجريح.

وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

محور دونيتسك - صد 7 هجمات للعدو الذي وصلت خسائره إلى نحو 445 عسكريا، وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء 10 الاقتحام الجبلي الأوكراني

محور زابوروجيه - صد هجومين والقضاء على نحو 100 جندي، بالإضافة إلى تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع "دي-20"، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا" و4 مدافع هاوتزر من طراز "دي-30"

محور كراسني ليمان - صد هجومين ومقتل حوالي 55 من العسكريين الأوكرانيين

محور جنوب دونيتسك – تحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع أوكرانيتين، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريا

محور كوبيانسك - تصفية نحو 25 جنديا أوكرانيا

محور خيرسون - العدو خسر ما يصل إلى 90 جنديا، وتدمير مستودع الذخيرة التابع للواء 126 الدفاع الإقليمي الأوكراني

القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

اعتراض 7 صواريخ HIMARS وتدمير 33 طائرة بدون طيار معادية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية