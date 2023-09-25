باكو تعلن احتجاز المسؤولين عن انفجار ألغام في قره باغ

أعلنت هيئة الأمن الأذربيجانية عن احتجاز المسؤولين عن انفجارات الألغام في إقليم قره باغ التي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص.

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وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الاثنين: "تم خلال عملية مكافحة الإرهاب في 20 سبتمبر الجاري نزع سلاح واحتجاز الأشخاص المشتبه في مشاركتهم في جماعة مسلحة غير قانونية وارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك المتورطون في مقتل اثنين من المدنيين و4 من رجال الشرطة نتيجة انفجارات الألغام التي وقعت في 19 سبتمبر في نفق في أراضي قرية تاغافيرد في منطقة خوجافيندسكي وفي الكيلو 58 من طريق أحمدبيلي - فضولي - شوشا".

المصدر: تاس