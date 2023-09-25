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تركيا تعلن تحييد إرهابيين مطلوبين بمذكرتين حمراء ورمادية (فيديو)

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تركيا تعلن تحييد إرهابيين مطلوبين بمذكرتين حمراء ورمادية (فيديو)
Globallookpress
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أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين، تحييد إرهابيين في عمليات أمنية بولايتي شرناق وديار بكر جنوب شرقي البلاد، شاركت فيها مروحيات ومسيرات حربية.

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وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما مطلوب لأجهزة الأمن بمذكرة حمراء، حيث كان أعطى تعليماته بتنفيذ 7 عمليات في ولاية شرناق بين عامي 2016 و2022، قتل فيها 7 من رجال الأمن وأصيب 20 آخرون.

ولفت الوزير إلى أن الإرهابي الثاني مطلوب للأمن بمذكرة رمادية، حيث شارك بين عامي 2012 و2022 بأعمال إرهابية قتل إثرها 2 من عناصر الأمن وأصيب ثالث.

وأوضح يرلي قايا في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر دون أي تهاون أو تقاعس.

المصدر: الأناضول+ RT

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