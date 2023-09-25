تركيا تعلن تحييد إرهابيين مطلوبين بمذكرتين حمراء ورمادية (فيديو)

أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين، تحييد إرهابيين في عمليات أمنية بولايتي شرناق وديار بكر جنوب شرقي البلاد، شاركت فيها مروحيات ومسيرات حربية.

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وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن أحد الإرهابيين اللذين تم تحييدهما مطلوب لأجهزة الأمن بمذكرة حمراء، حيث كان أعطى تعليماته بتنفيذ 7 عمليات في ولاية شرناق بين عامي 2016 و2022، قتل فيها 7 من رجال الأمن وأصيب 20 آخرون.

ولفت الوزير إلى أن الإرهابي الثاني مطلوب للأمن بمذكرة رمادية، حيث شارك بين عامي 2012 و2022 بأعمال إرهابية قتل إثرها 2 من عناصر الأمن وأصيب ثالث.

وأوضح يرلي قايا في منشور على منصة "إكس"، الاثنين، أن عمليات مكافحة الإرهاب ستستمر دون أي تهاون أو تقاعس.

ŞIRNAK VE DİYARBAKIR’DA ;

🟥 1️⃣’İ KIRMIZI,

⬜️ 1️⃣’İ GRİ

KATEGORİDE OLMAK ÜZERE

2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



TERÖRİSTLERİN 9️⃣ GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN ŞEHİT EDİLMESİ,

2️⃣1️⃣ GÜVENLİK GÖREVLİMİZİN YARALANMASI OLAYLARINA KATILDIKLARI… pic.twitter.com/Nb9b6TLF2F — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 25, 2023

المصدر: الأناضول+ RT