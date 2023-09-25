الدفاع الروسية: قوات حفظ السلام رافقت 70 شخصا من منطقة مارتونينسكي إلى عاصمة قره باغ (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات حفظ السلام الروسية رافقت 70 شخصا من منطقة مارتونينسكي بإقليم قره باغ إلى عاصمة الإقليم مدينة ستيباناكيرت.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تواصل قوات حفظ السلام الروسية تنفيذ مهامها في إقليم قره باغ. وبرفقة قوات حفظ السلام الروسية، تم تنفيذ عملية نقل أخرى للمدنيين من منطقة مارتونينسكي. وإجماليا تم نقل 70 شخصا إلى ستيباناكيرت، برفقة قوات حفظ السلام الروسية".

وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام الروسية ضمنت خلال الساعة الـ24 الماضية، تسليم 190 طنا من الشحنات بما فيها الأغذية والوقود للسكان المدنيين في قره باغ، مذكرا أن 715 مدنيا بمن فيهم 402 طفلا لا يزالون يعيشون في منطقة عمل قوات السلام. وتابع أنه تم تنظيم إقامتهم وطعامهم ورعايتهم الطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات حفظ السلام تحافظ على تواصل مستمر مع باكو وستيباناكيرت، بهدف منع سفك الدماء وضمان الأمن واحترام القانون الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين.

وبدأت قوات حفظ السلام الروسية بعد بداية الأعمال القتالية في قره باغ في 19 سبتمبر الجاري، في إجلاء المدنيين من مناطق مارداكيرتسكي ومارتونينسكي وأسكيرانسكي. وفي 20 سبتمبر الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بالتوصل إلى اتفاق بشأن وقف كامل لإطلاق النار من خلال وساطة قيادة حفظ السلام الروسية بين الجانب الأذربيجاني وممثلي قره باغ.

المصدر: تاس