السفير الروسي لدى إيطاليا يدعو روما إلى التخلي عن سياستها غير الودية تجاه موسكو

أكد السفير الروسي لدى روما، أليكسي بارامونوف أنه يتعين على المواطنين والدبلوماسيين الروس والقيادات العامة معا إقناع إيطاليا بالتخلي عن سياستها غير الودية تجاه روسيا.

وقال بارامونوف إنه على خلفية العدوان الذي شنته دول الغرب الجماعي ضد روسيا فإن إحدى الأولويات التقليدية للسياسة الخارجية الروسية والتي هي دعم المواطنين الذين يعيشون في الخارج، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة اكتسبت أهمية أكبر.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "الاهتمام برفاهية المواطنين كان ولا يزال حجر الزاوية في أنشطة السياسة الخارجية الروسية".

وأكد أن العلاقات الروسية الإيطالية تمر بواحدة من أكثر الفترات دراماتيكية، حيث، أنه على الرغم من تقاليد التعاون القائمة على المصالح المتبادلة منذ قرون، فإن القيادة الإيطالية "اتخذت نهجا نحو التدمير التدريجي للتعاون الكبير الذي تمكنا من بنائه خلال سنوات عديدة من العمل المضني".

وأضاف أن هذه السياسة تظهر من خلال تغطية الوضع في وسائل الإعلام، التي يتردد جزء كبير منها ببساطة "إما الدعاية الأوكرانية أو الدعاية المطورة في الهياكل الأنجلوسكسونية".

وشدد على أن الشيء الأكثر أهمية في ظروف اليوم هو الوحدة والتماسك واستخدام جميع أدوات التأثير المتاحة على السلطات الإيطالية.

وتابع: "يحب علينا جميعا، المواطنين الروس وقادة الرأي العام في إيطاليا وروسيا، والسفارات والقنصليات، إقناع محاورينا الإيطاليين بالعودة إلى التحلي بالحكمة (هذا ما تميزت به إيطاليا دائما) والتخلي عن سياستهم غير الودية تجاه روسيا".

المصدر: نوفوستي