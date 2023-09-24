في لقاء مع نظيره السويدي.. عبد اللهيان يثير قضية تدنيس القرآن ويطالب بالإفراج عن مسجون إيراني

صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن طهران تتوقع من السلطات السويدية أن تتخذ قرارا "حكيما وشجاعا" فتبادر لإطلاق سراح المواطن الإيراني حميد نوري المسجون في السويد.

جاء هذا التصريح خلال لقاء عبد اللهيان في نيويورك السبت مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للامم المتحدة.

میزبان آقای بیلستروم وزیرخارجه سوئد @TobiasBillstrom در محل اقامتم در نیویورک بودم.

بر تداوم اهانت به قرآن کریم اعتراض کردم و با تاکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری🇸🇪، ضرورت احترام به ارزش‌های دینی را قویا یادآور شدم.

مطالبه🇮🇷 برای آزادی فوری آقای نوری نیز مطرح شد. pic.twitter.com/CrlS7U0ZF6 — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 24, 2023

وقال عبد اللهيان: "لدينا قضايا مهمة للمناقشة وتبادل الآراء في مختلف المجالات، لكن القضية الأهم هي استمرار الإساءة للقرآن الكريم في بلدكم".

ولفت إلى جرح مشاعر ملياري مسلم في العالم بسبب الإهانات المتكررة للقرآن الكريم في السويد، وقال إن "الدفاع عن قيم السويد على حساب تجاهل قيم ملياري مسلم في العالم امر غير مقبول، لذلك نريد أن نؤكد على أهمية وضرورة مسؤولية الحكومة السويدية في هذا الصدد".

وأوضح وزير الخارجية أنه فيما يتعلق بتبادل السفراء، "ننتظر إجراء جيدا بشأن القرآن الكريم في السويد.

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وفي إشارة إلى قضية حميد نوري، اتهم عبد اللهيان منظمة "مجاهدي خلق" التي تصنفها طهران إرهابية، بالوقوف وراءها، وأضاف: "نتوقع من الحكومة السويدية أن تتخذ قرارا حكيماً وشجاعا في مرحلة الاستئناف ويتم إطلاق سراحه".

وقضت محكمة سويدية، في يوليو 2022 بالسجن المؤبد على حميد نوري بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وقتل خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت محكمة ستوكهولم الجزئية إن حامد نوري شارك في فظائع خطيرة في يوليو وأغسطس عام 1988 أثناء عمله كمساعد لنائب المدعي العام في سجن غوهاردشت خارج مدينة كرج الإيرانية.

المصدر: قناة "العالم"