موقع: العمل يجري لإجلاء جزء من سكان قره باغ إلى أرمينيا

أفاد موقع 24News، الموجود في يريفان، بأن سلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها، تستعد لإجلاء جزء من السكان المحليين إلى أرمينيا.

وزعم الموقع الإخباري المذكور، بأن هذا العمل يتم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية.

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ونقل الموقع عن المركز الإعلامي لسلطات قره باغ: "سيتم نقل العائلات التي أصبحت بلا مأوى نتيجة للعمليات العسكرية الأخيرة، والراغبة في مغادرة المنطقة إلى أرمينيا، برفقة قوات حفظ السلام الروسية. وستنشر السلطات معلومات عن إجلاء المجموعات السكانية الأخرى في المستقبل القريب".

يوم الأربعاء الماضي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لا يوجد أساس للحديث عن تطهير عرقي في قره باغ، مؤكدا أن روسيا تتابع الأوضاع هناك بانتباه شديد.

وقال: "نسمع تصريحات من باكو بأن الأهداف هي أهداف عسكرية فقط وأنها لا تستهدف أهدافا مدنية. ونأمل أن يكون هذا هو الحال. نحن نراقب الوضع بعناية شديدة".

وأشار إلى أن الجانب الروسي مقتنع بضرورة ضمان جميع حقوق وأمن السكان الأرمن في إقليم قره باغ.

المصدر: تاس