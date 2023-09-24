البيت الأبيض "يوضح" سبب تكرار بايدن نفس القصة مرتين خلال دقائق

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الرئيس جو بايدن كان "يتحدث من قلبه" عندما كرر نفس القصة مرتين في حفل لجمع التبرعات ليلة الأربعاء في مدينة نيويورك.

وأشار تقرير عن الحدث نشرته جمعية المراسلين في البيت الأبيض، إلى أن بايدن تحدث عن كيف ألهمه تجمع العنصريين البيض في شارلوتسفيل في أغسطس 2017، ورد فعل الرئيس السابق دونالد ترامب عليه، للترشح في الانتخابات الرئاسية للعام 2020.

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وحسب التقرير، فقد "روى بايدن بعد دقائق قليلة هذه القصة كاملة مرة أخرى، وحرفيا تقريبا".

وعندما سئلت جان بيبر ما إذا كان ذلك يثير قلقا بالنظر إلى الشكوك المتزايدة لدى غالبية الأمريكيين في قدرة بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، على الأداء بفعالية خلال ولاية ثانية، قالت ضاحكة: "أحيانا أكرر أنا نفس الحديث أيضا وأعيد سرد قصة ما".

وأضافت: "لكني أعتقد أنه من المهم أن نلاحظ أن الرئيس كان يتحدث في حفل لجمع التبرعات، وكان يتحدث من صميم قلبه.. كان يتحدث عن سبب قراره (بالترشح)".

وتابعت: "عندما تسمع الرئيس يتحدث عن ذلك، يكون الأمر دائما عاطفيا بشكل لا يصدق بالنسبة له.. لقد مر بوقت عصيب للغاية عندما قرر المشاركة في السباق".

White House Press Sec. Karine Jean Pierre downplays any concerns about Biden retelling a story, minutes apart at the same event, about Charlottesville inspiring his 2020 campaign:



“Sometimes we speak as well from here and retell a story ... He was speaking from his heart.” pic.twitter.com/9OsvxZjFFO — The Recount (@therecount) September 22, 2023

يذكر أن بايدن اعتزم عدم الترشح للرئاسة عام 2016 بسبب فقدانه ابنه بو الذي توفي بعد صراع مع سرطان الدماغ في 2015.

وسبق أن قال بايدن مرارا إن تعليق ترامب حول "أشخاص طيبين للغاية" والذي يبدو أنه ساوى فيه بين مجموعة أعضاء "كو كلوكس كلان" والنازيين الجدد وأنصار نظرية تفوق العرق الأبيض الذين تظاهروا في شارلوتسفيل وبين المحتجين المناهضين لهم، شجعه على العودة إلى السياسة.

المصدر: "ديلي ميل"