الفلبين: نسعى لتطوير العلاقات مع روسيا بشكل أكثر فعالية

قال وزير خارجية الفلبين إنريكي مانالو إن بلاده تنوي تطوير التعاون بشكل أكثر فعالية مع روسيا في المجالات التي يتم فيها التعاون فعلا وكذلك إجراء اتصالات ثنائية مكثفة بين المسؤولين.

وأضاف الوزير في حديث مع مراسل "نوفوستي"، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اختتم أعماله في نيويورك: "نرتبط مع روسيا بعدد كبير من الاتفاقيات. أعتقد أن المهم هو فهم كيف يمكننا تنفيذها بشكل أكثر فعالية. لدينا بالفعل الكثير من الاتفاقيات السارية".

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وأشار وزير الخارجية الفلبيني إلى أن الشراكة بين الدولتين، تشمل الكثير من المجالات ومن بينها، الاقتصاد والاستثمار، ولكن هناك أيضا إمكانيات لتطوير التعاون في المجال الأمني.

وقال: "ولذلك، أعتقد أن كل هذه المجالات تحتاج إلى المشاركة بشكل أكثر نشاطا. ربما يتعين على المسؤولين في الدولتين إجراء المزيد من تبادل الآراء والمزيد من الاجتماعات لاستكشاف كيفية المضي قدما في تعزيز العلاقات".

ولكن وزير خارجية الفلبين في ذات الوقت، شدد على أن جدول زيارته لنيويورك لا يتضمن أي اتصالات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.، لكن "رغم ذلك تبقى سفارة الفلبين في موسكو على اتصال بالمسؤولين الروس، تماما كما تتواصل البعثة الدبلوماسية الروسية في مانيلا مع سلطات الفلبين".

المصدر: نوفوستي