آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /24.09.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w3kk
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- المسيرات الروسية تدمر دبابتين سويديتين في لوغانسك
- مجلة أمريكية تكشف عن أخطر 4 أسلحة يستخدمها الجيش الروسي ضد قوات كييف
- مرتزق إسباني في أوكرانيا يعلق على ضغط الجيش الروسي الهائل على قوات كييف
- استخباراتي أمريكي: المسيّرات الروسية ستدمر منظومات ATACMS حال دخولها الجبهة
- "وول ستريت جورنال": انتقادات زيلينسكي المتواصلة لحلف الناتو تثير غضب واشنطن وحلفائها
- "نيويورك بوست" تكشف عن مخطط لمجموعة بريكس سيكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي
- استخباراتي أمريكي: الغرب يرسل الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا
رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: المنظمة "على وشك الانهيار"
الدفاع الروسية تعلن تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق بيلغورود وكورسك
WP: شخصيات غربية نافذة تقنع أوكرانيا بإجراء انتخابات رغم الأحكام العرفية
الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي
The Hill: مكارثي يتراجع عن سحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجيش الأوكراني
ألمانيا تخطط لتوريد 50 زورقا مسيرا إلى أوكرانيا
السلطات الروسية: مسيرة أوكرانية تستهدف مبنى إداريا في كورسك
خبير أمريكي: صيغة زيلينسكي للسلام سخيفة تماما
رئيس سابق للمفوضية الأوروبية: تكامل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي سيتطلب إصلاحات مثيرة للخلاف
رد بولندا على "وقاحة" زيلينسكي يثير صدمة بين قراء "دي فيلت"
كم ستخسر أوكرانيا من الحظر الأوروبي الشرقي على منتجاتها الزراعية؟
فنزويلا تدعو الأمم المتحدة لإنشاء "منطقة خالية" من العقوبات الغربية
أسوشيتد برس: زيلينسكي يرحب بنازي سابق في برلمان كندا
- لافروف: وحدة وسلامة أوكرانيا انتهكتا حين أعلن الانقلابيون الحرب على القرم ودونباس