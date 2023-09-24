كارثة.. مقتل 34 شخصا بينهم رضيعان في حريق داخل مستودع للوقود المهرب في بنين (فيديو)

لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم يوم السبت جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب في جنوب بنين قرب الحدود مع نيجيريا.

وقال وزير الداخلية الحسن سيدو إن حريقا خطيرا اندلع في مدينة سيمي بودجي".

واضاف الحسن سيدو: "أحصينا للأسف 34 قتيلا بينهم رضيعان"، لافتا إلى أن سبب الحريق هو الوقود المهرب.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تلتهم المستودع.

🚨[DRAME] Au #Bénin, un incendie s’est déclaré samedi dans un dépôt clandestin d’essence frelatée dans la localité de Sèmè-Kraké. Un premier bilan fait état de 33 morts (calcinés). 💔🇧🇯 pic.twitter.com/kzzL1JhEmM — LSI AFRICA (@lsiafrica) September 23, 2023

المصدر: أ ف ب