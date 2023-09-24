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كارثة.. مقتل 34 شخصا بينهم رضيعان في حريق داخل مستودع للوقود المهرب في بنين (فيديو)

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كارثة.. مقتل 34 شخصا بينهم رضيعان في حريق داخل مستودع للوقود المهرب في بنين (فيديو)
RT
بنين.. مقتل 34 قتيلا شخصا بينهم رضيعان في حريق داخل مستودع للوقود المهرب (فيديو)
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لقي 34 شخصا على الأقل مصرعهم يوم السبت جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب في جنوب بنين قرب الحدود مع نيجيريا.

وقال وزير الداخلية الحسن سيدو إن حريقا خطيرا اندلع في مدينة سيمي بودجي".

واضاف الحسن سيدو: "أحصينا للأسف 34 قتيلا بينهم رضيعان"، لافتا إلى أن سبب الحريق هو الوقود المهرب.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تلتهم المستودع.

المصدر: أ ف ب

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